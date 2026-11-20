Jennifer Lopez fonde i classici di Broadway con alcuni dei suoi più grandi successi in “The JLO Show”, un film-concerto che andrà in onda negli Usa su CBS e Paramount+ il giorno del Ringraziamento, il 26 novembre prossimo. La star americana ha incantato tutti sul red carpet della prima dello spettacolo a Los Angeles.

“Questo show è stato in parte un modo per fare qualcosa di davvero diverso con le mie canzoni e, in un certo senso, per rendere omaggio agli artisti che mi hanno ispirata a diventare una performer fin dall’inizio”, ha dichiarato la cantante e attrice.