Durante la puntata di oggi de “La Pennicanza“, in diretta dalle 12.45 alle 14.00 su Rai Radio 2 e Rai Play, Fiorello ha voluto ricordare con affetto e commozione Corrado Augias, scomparso in mattinata: “Vogliamo rivolgere un pensiero a un grande giornalista e scrittore che ci ha lasciati questa mattina: Corrado Augias. Se mi consentite, vi leggo le sue parole: ‘Si vive senza capire granché, quando si afferra il senso della vita è ora di morire. Anch’io sono vissuto senza capire granché. Ora so che la vita si impara e va un po’ meglio’. Evviva Corrado Augias!”, ha detto lo showman siciliano.

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