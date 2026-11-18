Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, avevano spiegato la decisione di ricorrere al suicidio assistito in una lettera d’addio inviata ad alcuni amici poco prima di morire. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild in occasione del primo anniversario della loro scomparsa.

La lettera d’addio delle gemelle Kessler

Le due sorelle sono morte il 17 novembre 2025, all’età di 89 anni, nella loro abitazione di Gruenwald, vicino a Monaco di Baviera. “Cari amici, ci dispiace aver intrapreso questa strada”, si legge nella lettera, apparentemente scritta da Alice Kessler. “Ma, a causa delle limitazioni imposte dalle nostre condizioni di salute, non avevamo più qualità di vita. Oltre ai problemi cardiaci, avevamo perso anche il senso del gusto e dell’olfatto. Inoltre, Ellen ha avuto un infarto del tronco encefalico. Eravamo quindi arrivate a un punto molto difficile. Essendo venute al mondo insieme, desideravamo lasciarlo nello stesso modo”.

Nel messaggio, le sorelle invitano gli amici a non essere tristi e si dicono grate per l’esistenza del suicidio assistito, convinte che abbia risparmiato loro molte sofferenze. La lettera si conclude con un augurio di ogni bene e un saluto: “Ci vediamo sulla nuvola numero sette”.

Le gemelle Kessler (archivio storico LaPresse)

Secondo quanto riportato da Bild, le Kessler avevano pianificato la propria morte con l’aiuto di un’organizzazione specializzata, senza però informare gli amici della decisione. Nel 2020 la Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato incostituzionale il divieto di assistenza organizzata al suicidio. L’aiuto a una persona che decide liberamente di togliersi la vita non è in linea di principio punibile, a condizione che sia la persona stessa a compiere l’atto che provoca direttamente la morte.

La sera prima di morire, le due sorelle hanno imbucato nelle cassette postali di alcune persone a loro vicine le lettere d’addio, accompagnate ciascuna da un gioiello. Sulle buste era indicato di non aprirle prima del 18 novembre. Tra le destinatarie figurava la cantante e attrice Bibi Johns, che, a 97 anni, ha raccontato a Bild di aver appreso la notizia della morte delle amiche dalla radio.

Le gemelle Kessler (archivio storico LaPresse)

La villa delle gemelle, costruita appositamente per loro e composta da due ali speculari, è ora in vendita. Il ricavato e il patrimonio finanziario accumulato saranno destinati agli eredi indicati dalle sorelle, tra cui l’Unicef, la fondazione per i ciechi CBM e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti.