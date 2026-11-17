Un non meglio specificato problema di salute ha costretto Ambra Angiolini ad annullare lo spettacolo ‘La misteriosa scomparsa di W’ in programma ieri al teatro Regio di Parma. Lo ha annunciato sui social l’organizzatore Caos Spettacoli Parma. “Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di un problema di salute di Ambra Angiolini che richiede alcuni giorni di accertamenti medici, lo spettacolo ‘La misteriosa scomparsa di W’, in programma stasera, lunedì 16 novembre, al Teatro Regio di Parma non potrà avere luogo”, si legge nel post.

Per l’attrice si tratta del terzo spettacolo cancellato in meno di un mese. In precedenza erano state annullate le date della Città del teatro di Cascina (Pisa) del 12 novembre e del teatro Puccini di Firenze (13 e 14 novembre). Lo scorso 14 novembre, prima dell’ultima partecipazione ad ‘Amici’, Ambra aveva lasciato intendere sui suoi canali social di avere già problemi di salute: “Allergia al nichel, eruzioni cutanee non ben identificate, orticaria, panico, terza notte in viaggio in macchina, teatro e 800km in un giorno, faccia sgualcita… si vedrà in video? Scopriamolo insieme”.