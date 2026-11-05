Sanremo 2027, Stefano De Martino: “La Gialappa’s condurrà il ControFestival”

Stefano De Martino annuncia la squadra di Sanremo 2027 in un video a sorpresa al Tg1. Si completa quindi il mosaico dell’offerta Rai per il Festival del prossimo anno.

Nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 è stato annunciato che la conduzione del ControFestival, la trasmissione che sostituirà il DopoFestival, sarà affidata alla Gialappa’s Band, protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. A dare l’annuncio è stato Stefano De Martino, protagonista di un video realizzato per l’occasione nel quale veste i panni di un giornalista del Tg1 che dà la notizia della scomparsa del DopoFestival. Un gioco di finzione e autoironia, interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappa’s Band, che accompagna la rivelazione dell’ultimo tassello dell’offerta editoriale legata al Festival.

⚡️BREAKING NEWS ⚡️ La Gialappa’s Band alla guida del #ControFestival di #Sanremo2027 https://t.co/y4ELLid7Bs — Festival di Sanremo (@SanremoRai) November 5, 2026

Con l’annuncio del ControFestival si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027, completando un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi. La presenza della Gialappa’s Band al timone del ControFestival arricchisce ulteriormente un’offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull’evento televisivo più seguito dell’anno.