Sanremo 2027, Fiorello e lo spoiler sul Dopofestival: “Ecco chi ci sarà con la Gialappa’s”

Fiorello lancia uno spoiler su Sanremo 2027 e svela il nome di una possibile protagonista del Dopofestival, accanto alla Gialappa’s Band: Paola Iezzi. “Spoiler alert Sanremo! Chi fa il Dopofestival? La Gialappa’s Band. Ma non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro. E chi sarà lì con loro? Volete sapere chi è? Lei dirà: ‘Non è vero, non è vero’. Sarà una Paola, mi hanno detto di non dire niente ma io non posso. Non è la Barale e non è Chiara. Sarà Paola Iezzi!”, dice lo showman durante la puntata odierna de ‘La Pennicanza’, su Rai Radio2 e RaiPlay.

Fiorello poi chiama la cantante in diretta per sapere se abbia già impegni a febbraio. La risposta è evasiva: “Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera…”. Fiorello insiste, accennando a una possibile presenza in Liguria “dopo il Festival”. Dall’altra parte del telefono cala il silenzio, che lo showman interpreta immediatamente a modo suo: “Signori, c’è stato un silenzio assenso!”. Paola Iezzi prova a smentire: “No, no, mica è vero, poi dicono che c’è un brutto tempo in quel periodo!”.

A sorpresa poi irrompe in studio una grande star della musica italiana, Giorgia, che scherza sulla trattativa per riportare la Formula 1 sulla Rai: “Mi manda Sky: ‘Vai da Fiore e vai a trattare i diritti per la Formula 1 con la Rai!’”. La visita si trasforma in un momento musicale. Fiorello e la cantante duettano sulle note di ‘Stand by Me’, alternando italiano e inglese.

Non manca infine l’ironia sull’attualità internazionale. Fiorello commenta la notizia degli hacker russi capaci di colpire persino gli elettrodomestici: “Hanno hackerato i frigoriferi, li hanno portati a 50 gradi! Capitan Findus stava con le ciabatte! Siamo preoccupati perché se il mondo è in mano agli hacker russi, basta un attimo che sei a casa e ti ritrovi senza una lira in banca. Io non ci dormo la notte per questa storia!”.

“Magari arrivo a casa e mi hanno hackerato lo scaldabagno e non ho più l’acqua calda, o lo sciacquone e non posso più scaricare! Gli hacker in Egitto invece hanno messo dei video porno sui cartelloni pubblicitari causando caos in strada – conclude il conduttore de ‘La Pennicanza’ – Questi sono gli hacker che ci piacciono! Fate l’amore e non la guerra, l’amore vince sempre. Voi che siete giovani dateci dentro!”.