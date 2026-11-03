Paolo Belli torna sul palco dopo l’incidente: uno show in teatro e poi i concerti

Paolo Belli torna alla musica. Dopo alcuni mesi di sospensione delle attività artistiche e pubbliche, dovuti all’incidente che lo ha visto coinvolto la scorsa estate, il musicista emiliano riprende il proprio percorso professionale e tornerà sul palco a teatro con uno show e poi coi concerti accompagnato dalla sua Big Band.

“Sospendere ogni attività è stata una scelta spontanea ed allo stesso tempo necessaria, perché in quel momento tornare al mio lavoro sarebbe stato impossibile. Ora sento di poter riprendere la mia attività professionale, anche se quanto accaduto rimarrà dentro di me per sempre”, spiega Belli. “Vorrei ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato”, ha aggiunto il cantante in un video pubblicato sui social.

Le prime due date teatrali sono previste per il 6 dicembre e il 15 gennaio, rispettivamente all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, e alla Lavanderia a Vapore di Collegno, in provincia di Torino. Presenterà il nuovo show ‘Come se non ci fosse un domani’, dedicato al proprio percorso artistico e che dunque debutterà con la data zero proprio a Formigine, sua città natale. Da dicembre inoltre Paolo Belli e la sua Big Band ripartiranno con i concerti in giro per tutta l’Italia. La ripresa degli appuntamenti dal vivo vedrà Belli nuovamente affiancato dai musicisti, dai tecnici e dai collaboratori che lo accompagnano da anni nel suo percorso artistico.

Belli: “Torno al mio lavoro con uno stato d’animo diverso”

Belli, nel luglio scorso, era rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua bicicletta, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni. “Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Ora ho deciso di tornare al mio lavoro. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare”, ha dichiarato ancora l’artista.