Heidi Klum si traveste da mano insanguinata per Halloween

Heidi Klum si è vestita da gigantesca e raccapricciante mano mozzata in occasione del 25° anniversario della sua iconica festa di Halloween, sabato scorso. La top model era irriconoscibile: spuntavano solo gli occhi e la bocca. La parte superiore della mano terminava in un assortimento raccapricciante di legamenti e tendini penzolanti. Klum era affiancata da un gruppo di assistenti in tute protettive macchiate di sangue.

La top model è diventata virale nel 2022 quando è arrivata alla sua festa all’estremità di una lenza da pesca, racchiusa in un costume da verme strisciante.