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lunedì 2 novembre 2026

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Heidi Klum si traveste da mano insanguinata per Halloween

Heidi Klum si traveste da mano insanguinata per Halloween
Heidi Klum, al centro, posa insieme ai figli Lou Sulola Samuel, a sinistra, Johan Samuel e Leni Klum in occasione della sua 25ª festa annuale di Halloween, presso il ristorante Cathédrale del Moxy East Village a New York. (Foto di Evan Agostini/Invision/AP)
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Heidi Klum arriva alla sua 25ª festa annuale di Halloween, presso il ristorante Cathédrale del Moxy East Village a New York. (Foto di Evan Agostini/Invision/AP)
Heidi Klum arriva alla sua 25ª festa annuale di Halloween, presso il ristorante Cathédrale del Moxy East Village a New York. (Foto di Evan Agostini/Invision/AP)
Heidi Klum arriva alla sua 25ª festa annuale di Halloween, presso il ristorante Cathédrale del Moxy East Village a New York. (Foto di Evan Agostini/Invision/AP)
Heidi Klum arriva alla sua 25ª festa annuale di Halloween, presso il ristorante Cathédrale del Moxy East Village a New York. (Foto di Evan Agostini/Invision/AP)

Heidi Klum si è vestita da gigantesca e raccapricciante mano mozzata in occasione del 25° anniversario della sua iconica festa di Halloween, sabato scorso. La top model era irriconoscibile: spuntavano solo gli occhi e la bocca. La parte superiore della mano terminava in un assortimento raccapricciante di legamenti e tendini penzolanti. Klum era affiancata da un gruppo di assistenti in tute protettive macchiate di sangue.
La top model è diventata virale nel 2022 quando è arrivata alla sua festa all’estremità di una lenza da pesca, racchiusa in un costume da verme strisciante.

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