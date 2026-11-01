Los Angeles, un mago replica la fuga più celebre di Houdini a 100 anni dalla morte

Un secolo dopo la sua morte, Harry Houdini torna a stupire il pubblico. Venerdì, a Los Angeles, un mago ha ricreato una delle sue fughe più famose: liberarsi da una camicia di forza mentre si è appesi a testa in giù. L’impresa è stata realizzata da Houdini II, sospeso a una gru proprio davanti al celebre Magic Castle di Hollywood. L’esibizione è stata organizzata in occasione del centenario della scomparsa del grande illusionista, morto il 31 ottobre 1926, all’età di 52 anni. Houdini era diventato famoso in tutto il mondo per i suoi numeri di escapologia e le fughe spettacolari, tra cui proprio quella dalla camicia di forza mentre veniva calato a testa in giù.