Home > Spettacoli > Morto Eric Bauza, il doppiatore di Bugs Bunny e Daffy Duck aveva 46 anni

Bugs Bunny, Daffy Duck e tanti altri personaggi iconici del mondo cartoon. Eric Bauza, il doppiatore canadese che negli ultimi quindici anni ha dato voce ad alcuni dei protagonisti più amati dei cartoni animati – e in particolare dei Looney Tunes – è morto all’età di 46 anni. A darne notizia, è stata la sua famiglia con un post sui social.

Eric Bauza, la carriera da Toronto agli Stati Uniti

Nato a Toronto, Bauza si trasferì dal Canada agli Stati Uniti per studiare animazione, dedicandosi nel tempo libero anche al doppiaggio, secondo quanto riportato sul suo profilo IMDb. Iniziò la sua carriera nel mondo dell’animazione come character designer, lavorando per studi di produzione a Hollywood, secondo quanto riferito dall’agenzia di talenti SBV, che lo rappresentava. “È stato proprio questo primo contatto con il mondo dell’animazione a condurlo verso una carriera di successo, trasformandolo in uno dei doppiatori più richiesti della città”, ha dichiarato l’agenzia citata dalla Cnn.

Nel 2022, Bauza vinse un Emmy Award nella categoria Miglior interpretazione vocale in un programma d’animazione per i suoi ruoli nei Looney Tunes. Si aggiudicò altri Emmy anche nel 2023 e nel 2025. Tra gli altri personaggi a cui Bauza ha dato voce figurano Gatto con gli stivali nella serie Le avventure di Gatto con gli stivali, Splinter in L’ascesa delle Tartarughe Ninja e Fozzie Bear in Muppet Babies. Sul grande schermo, ha inoltre doppiato Woody Woodpecker nel film d’animazione omonimo e interpretato il Generale Toad in Super Mario Bros. – Il film.

Le cause del decesso

Secondo quanto riportato dalla Cnn, Bauza è morto a causa di una “cardiopatia ipertensiva“, una patologia che deriva da valori della pressione arteriosa persistentemente elevati. I familiari, nel loro post, hanno scritto che si è spento “improvvisamente”.