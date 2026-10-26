Morto Eric Bauza, il doppiatore che ha prestato la voce a Bugs Bunny e Daffy Duck

Eric Bauza, il doppiatore vincitore di un Emmy che ha dato voce a Bugs Bunny, Daffy Duck e altri amati personaggi dei ‘Looney Tunes’, è morto all’età di 46 anni. In un post sui social, la sua famiglia ha affermato che è morto “improvvisamente”. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Bauza è morto per una “cardiopatia ipertensiva”. Nato il 7 dicembre 1979 a Scarborough, Ontario, Bauza è cresciuto guardando i cartoni animati classici che gli erano stati fatti conoscere dal padre e dal nonno. Ha studiato animazione e ha iniziato la sua carriera come character designer prima di diventare un prolifico doppiatore.