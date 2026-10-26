Chris Brown condannato per aggressione: il video della rissa a Londra nel 2023

Il cantante statunitense Chris Brown, vincitore di due Grammy Awards, è stato condannato a otto mesi di reclusione con la condizionale dalla Southwark Crown Court di Londra per aver aggredito un produttore musicale colpendolo alla testa con una bottiglia di tequila in un nightclub della capitale britannica nel febbraio 2023. Il cantante, oggi 37enne, rischiava fino a tre anni di carcere. A luglio si era dichiarato colpevole di rissa in relazione all’aggressione avvenuta sulla pista da ballo del Tape, un club privato nell’esclusivo quartiere di Mayfair.

Un filmato mostrato durante il processo documenta il momento in cui Brown colpisce due volte alla testa la vittima, Abraham Diaw, suo ex amico, con una bottiglia, prima di essere allontanato. Il video è stato diffuso dalla polizia metropolitana dopo la sentenza. “L’uso ripetuto di una bottiglia di vetro in quel modo, soprattutto mirando alla testa, era chiaramente pericoloso e comportava il rischio di provocare lesioni più gravi di quelle effettivamente riportate”, ha dichiarato il giudice Tony Baumgartner. Nonostante la gravità dell’aggressione, il giudice ha ritenuto che non fosse necessario disporre una pena detentiva, considerando la dichiarazione di colpevolezza e la presenza di diverse circostanze attenuanti. Baumgartner ha tenuto conto dei precedenti penali del cantante, sottolineando tuttavia che negli ultimi anni Brown aveva mantenuto una condotta irreprensibile.