Freddie Mercury, gli abiti della leggenda dei Queen in mostra a Londra

Il Victoria and Albert Museum celebra Freddie Mercury con ‘Freddie Mercury: Splendid Things’, un percorso espositivo che riunisce otto abiti indossati dal cantante dei Queen. La mostra ripercorre diverse tappe della sua carriera: dai primi costumi del 1973, indossati durante uno dei concerti iniziali della band all’Imperial College di Londra, fino alla corona e al mantello realizzati da Diana Moseley per l’ultima esibizione a Knebworth, nel 1986. In esposizione anche il costume del video di ‘Made in Heaven’, un kimono giapponese della collezione privata e i pantaloni rossi con la maglietta ‘Flash’.
Il titolo richiama una frase pronunciata da Mercury nel 1978: “Mi piace essere circondato da cose splendide. Voglio condurre una vita vittoriana circondato da un disordine raffinato”. Tra i momenti centrali, i costumi legati a ‘Bohemian Rhapsody‘, accompagnati dalla celebre canzone. L’esposizione resterà aperta fino al 17 gennaio al Victoria and Albert Museum.