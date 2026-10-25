Festa del Cinema di Roma, Sermonti show: sul red carpet guardando Lecce-Juventus

È Pietro Sermonti show alla Festa del Cinema di Roma, dove nella giornata conclusiva è toccato ai protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno, ‘Un tranquillo funerale di famiglia‘, sfilare sul red carpet. L’attore, celebre per il ruolo di ‘Stanis La Rochelle’ nella serie tv ‘Boris’, compie oggi 55 anni e i fotografi lo hanno celebrato cantandogli “Tanti auguri”. Al momento delle interviste, Sermonti si è presentato smartphone alla mano, guardando la diretta di Lecce-Juventus.

“Festeggiare il compleanno con un funerale. Questa è una cosa anomala, però questo è un funerale in cui si ride da morire e questo è il film in cui mi sono sentito più bambino”, ha spiegato Sermonti, con riferimento al fatto che, per celebrare il film, il cast si è presentato sfilando tutti vestiti di nero e con una rosa nera in mano. “Chi ha voglia di farsi proprio delle risatone belle, quelle proprio semplici, panciute, gli consiglio di vedere questo film”, ha aggiunto prima di congedarsi.