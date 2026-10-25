Festa del Cinema di Roma, Bruno, "Film scorretto? Più scorretto bombardare bambini o parlare come Trump"

“In Italia è difficile fare black comedy? Dal tenore delle domande dei giornalisti in conferenza stampa quello che a me sembra normale, invece, risulta estremamente scorretto. Mi sembra molto più scorretto bombardare dei bambini o parlare come parla il presidente degli Stati Uniti“. Così il regista Massimiliano Bruno, rispondendo alle domande dei giornalisti sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove è arrivato insieme al cast del suo nuovo film, ‘Un tranquillo funerale di famiglia‘, di cui si è spesso sottolineato come sia andato oltre il politicamente corretto. “Come si rende allegro un funerale? Trattandolo con le regole della commedia all’italiana, con la cattiveria che ci hanno insegnato i nostri padri, cinematograficamente parlando”, ha risposto il regista e attore.