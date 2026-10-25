Festa del Cinema di Roma, Arnera: "Cultura woke è da proteggere, ma commedia ha diritto di essere libera"

“Film politicamente scorretto? Secondo me tutti abbiamo un po’ voglia di ridere delle stesse cose, ma abbiamo poco coraggio per farlo”. Così Beatrice Arnera, parlando dal red carpet della Festa del Cinema di Roma del nuovo film in cui è protagonista, ‘Un tranquillo funerale di famiglia‘ di Massimiliano Bruno. “Credo che la cultura woke ci abbia lasciato tante cose molto interessanti, sinceramente da proteggere. Però secondo me è anche importante ricordarci che la commedia ha il diritto di poter essere libera“, ha aggiunto. Arnera ha parlato quindi del film: “Ai funerali si fanno anche un sacco di figuracce. A me è successo personalmente di dire congratulazioni invece che condoglianze“, ha ricordato simpaticamente.