Sanremo 2027, Morgan su Stefano De Martino: “Un bravo ballerino, la Rai umilia il Festival”

Morgan contro Stefano De Martino. Il cantante ha criticato il conduttore televisivo in qualità di direttore artistico di Sanremo 2027, Festival in programma dal 16 al 20 febbraio del prossimo anno. “Lui è un ottimo ballerino. Io l’ho conosciuto come ballerino. Quando facevo X Factor ogni tanto avevo dei balletti da fare e mi mandavano de Martino a insegnarmi. Insomma, è bravo come ballerino”, ha detto il fondatore e frontman dei Bluvertigo alla Festa del cinema di Roma, dov’è stato presentato il documentario sulla sua vita dal titolo “Non importa dove”.

“Sanremo esiste da solo. Sanremo è un’istituzione che va al di là di chi temporaneamente transita lì dentro. Sanremo merita di più, merita molto di più, merita la musica. È l’unica cosa che gli manca ormai”, ha aggiunto Morgan. “Per il resto c’è tutto e ci sono tutti, ma manca la musica. Mi chiedo quindi: perché la Rai, lo Stato, come servizio pubblico non prende seriamente Sanremo? Perché lo umilia? Perché non hanno la capacità di capire che Sanremo è una cosa bella? Perché lo trattano così male? Io sono stanco di vederlo umiliato”.