Sanremo 2027, Morgan: “De Martino? Un bravo ballerino, Rai umilia il Festival”

“Stefano De Martino direttore artistico del Festival di Sanremo 2027? Lui è un ottimo ballerino. Io l’ho conosciuto come ballerino. Quando facevo ‘X Factor’ ogni tanto avevo dei balletti da fare e mi mandavano De Martino a insegnarmi. Insomma, è bravo come ballerino”. Così Marco Castoldi, in arte Morgan, a margine della Festa del cinema di Roma, dov’è stato presentato il documentario sulla sua vita ‘Non importa dove’. “Sanremo esiste da solo – prosegue Morgan – Sanremo è un’istituzione che va al di là di chi temporaneamente transita lì dentro. Sanremo merita di più, merita molto di più, merita la musica. È l’unica cosa che gli manca ormai. Per il resto c’è tutto e ci sono tutti, ma manca la musica. Mi chiedo quindi: perché la Rai, lo Stato, come servizio pubblico non prende seriamente Sanremo? Perché lo umilia? Perché non hanno la capacità di capire che Sanremo è una cosa bella? Perché lo trattano così male? Io sono stanco di vederlo umiliato”.