Fedez denunciato da 4 fan per un’aggressione fuori da una discoteca a Milano

I ragazzi, originari di Padova, sarebbero stati spintonati dal cantante e dai suoi bodyguard dopo essersi avvicinati per un selfie

Fedez e i suoi bodyguard sono stati denunciati da quattro fan per una presunta aggressione avvenuta fuori da una discoteca milanese nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino” e confermato a LaPresse, i quattro ragazzi, tutti di Padova, erano nel capoluogo lombardo per salutare un loro amico in partenza per l’Australia.

All’uscita dalla discoteca The Club, i giovani – rappresentati dagli avvocati Paolo Tabasso, Giuseppe Lombardino e Alberto Berardi – avrebbero visto Fedez, chiedendogli di fare un selfie, ma sarebbero stati respinti e spintonati. I ragazzi si sono fatti refertare in ospedale e nella giornata di lunedì hanno formalizzato regolare denuncia alla Procura di Milano.