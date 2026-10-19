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lunedì 19 ottobre 2026

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Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Lo show

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Lo show
Le modelle sfilano in passerella durante il Victoria’s Secret Fashion Show, domenica 18 ottobre 2026, presso i Sony Pictures Studios a Culver City, in California. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
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Ali, piume e glitter. La sfilata 2026 di Victoria’s Secret si è svolta domenica a Culver City, in California, richiamando numerose celebrità e protagonisti del mondo dello spettacolo. Prima dell’inizio dell’evento, Vanessa Bryant, Dylan Sprouse, Olivia Ponton, Tinashe e Livvy Dunne si sono concessi ai fotografi insieme a Meg Donnelly, Tan France, Hillary Super, Adam Selman, Aniya Harvey ed Esmé Creed-Miles. Lo show è stato animato da una serie di esibizioni musicali al femminile, con Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE e Megan Moroney tra le protagoniste sul palco. A sorprendere il pubblico è stata Kylie Jenner, che ha debuttato in passerella indossando il celebre Fantasy Bra, tornato a far parte dello spettacolo per la prima volta dal 2018. Non sono mancate le modelle più iconiche del marchio e i volti ormai familiari della passerella. Tra loro Adriana Lima, che ha raggiunto la sua ventunesima partecipazione alla sfilata, oltre a Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Alex Consani e Ashley Graham.

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