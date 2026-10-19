Luca Ward imita l'AI che recita Ezechiele 25.17 come in Pulp Fiction: "Qualcuno deve intervenire"

‘La mia voce, il mio volto, il mio algoritmo: difendere l’identità artistica nell’era dell’AI’ è il titolo di un convegno alla Festa del cinema di Roma che ha visto confrontarsi artisti, operatori del settore e istituzioni in merito all’uso dell’AI. All’incontro ha partecipato anche Luca Ward, attore e doppiatore di film iconici come il Gladiatore e Pulp Fiction. E proprio per descrivere i “danni” causati dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale Ward ha citato un momento in cui con alcuni suoi collaboratori ha replicato con I’AI il famoso passaggio biblico di Ezechiele 25.17 recitato durante Pulp Fiction: “È venuto uno schifo – ha detto Ward ridendo – per modificare la voce robotica poi provavano degli effetti, un po’ come si fa con l’autotune ed era veramente peggio. A sto punto era meglio mantenerla robotica. Comunque, a parte gli scherzi, qualcuno dovrà metterci le mani”.

Al convegno ha partecipato anche il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone: “È in via di completamento la nuova legge sull’AI che interviene sul diritto d’autore – ha spiegato a margine del convegno – e interviene protezione degli artisti, dei personaggi pubblici ma anche della gente comune. Non sarà più possibile utilizzare la voce o l’immagine di artisti senza il loro esplicito consenso. Una volta accertata la violazione verrà imposto all’autore di cancellare la memoria di ciò che ha registrato. La legge proteggerà anche le personalità pubbliche dall’uso improprio dell’immagine”. “ E’ un primo passo – ha commentato Ward – spero solo non se ne dimentichino”