Leonardo Maria Del Vecchio contro Selvaggia Lucarelli: “Vende odio per un click”

L’imprenditore: “Mi ha confermato che il mio investimento nell’editoria è un dovere civico”

“I ragazzi che spaccano le vetrine del centro di Milano dopo questa intervista, una curiosa coincidenza”. Così Selvaggia Lucarelli in una storia sul suo profilo Instagram a proposito degli scontro nel centro di Milano e l’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Leonardo Maria Del Vecchio al Pulp Podcast di Fedez. Non si è fatta attendere la risposta dell’imprenditore, che sempre via social ha replicato: “Grazie a Selvaggia Lucarelli che mi ha confermato che il mio investimento nell’editoria è un dovere civico verso le generazioni future. Affinché siano consapevoli della differenza tra vero giornalismo e chi vende odio senza etica e morale per un click. So che le sue opinioni sono in vendita, ma io non ho intenzione di comprare spazzatura. Saluti”.

Il riferimento di Del Vecchio è al suo investimento nel gruppo Editoriale Nazionale, che pubblica i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, il QN – Quotidiano Nazionale. Nei giorni scorsi, Lucarelli attraverso i suoi profili social ha criticato l’intervista di Del Vecchio da Fedez definendola un vero e proprio “harakiri” mediatico.