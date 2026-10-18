Los Angeles, da Taylor Swift a Charlize Theron: parata di star al Gala dell’Academy Museum

Taylor Swift, Jamie Lee Curtis, Emily Ratajkowski e Jessica Alba sono state alcune delle star che sabato hanno partecipato al Gala dell’Academy Museum a Los Angeles. John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron erano tra i premiati della serata. L’evento, ricco di celebrità, rappresenta un’importante raccolta fondi per l’Academy Museum of Motion Pictures, oltre che l’inizio ufficioso della stagione dei premi di Hollywood. Per molti attori, modelli e musicisti, è sia un’occasione di networking di alto profilo sia un’opportunità per farsi notare in vista delle prossime campagne promozionali. Tra i presenti anche Justin Timberlake con la moglie Jessica Biel, Dakota Fanning e Elle Fanning e il rapper A$AP Rocky.