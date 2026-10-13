La Festa del cinema di Roma apre i battenti, si parte con un film italiano

(LaPresse) Parte la XXI edizione della Festa del cinema di Roma, una edizione particolare perché si arricchirà di una giornata in più dal 13 al 25 ottobre: “Quest’anno, apriamo come tutti i grandi festival internazionali, con un giorno in più e meno male, perché sistemare un palinsesto con 150 film da 55 paesi diversi crea un sovraffollamento – spiega il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi – Questo lo facciamo anche per il pubblico, per dargli maggiore scelta, maggiore agio, maggiore elasticità. Apriamo con un film italiano, Paolo Genovese, ‘Il rumore delle cose nuove’, un grande cast italiano. Mi sforzo sempre di dire che la Festa di Roma è la festa del cinema indipendente, anche e soprattutto italiano, e quest’anno apriamo con un film italiano”. “ “Speriamo di riconquistare la fiducia del pubblico e quindi di avere anche quest’anno moltissimi spettatori e possibilmente di più”, è l’auspicio di Paola Malanga, direttrice artistica della manifestazione della Festa del cinema di Roma.