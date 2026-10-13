Festival del Cinema di Roma 2026, Genovese: "Ho provato a raccontare la violenza domestica senza cadere nella retorica"

“I personaggi del libro da cui è tratto il film non son diversi semmai sono cresciuti. I personaggi cambiano, crescono si trasformano. Le cose da dire sono diverse quindi nell’adattamento ti adatti sempre al periodo che è passato, quindi sono cresciuti un po’ anche loro, ci sarà qualcosa di diverso rispetto al libro”. Paolo Genovese sul red carpet della Festa del cinema di Roma per la presentazione del suo ultimo film ‘Il rumore delle cose nuove’ che aprirà la XXI edizione.

Il film tocca temi scottanti come il femminicidio: “Non penso ci sia un modo per raccontare temi delicati, penso che ognuno abbia una propria sensibilità su questi temi così importanti e delicati e provi a raccontare il tuo punto di vista tra i mille possibili, in questo film è uno dei temi, è la violenza, la violenza domestica, io ho provato a raccontare un mio punto di vista, qualcosa che mi colpisce, mi turba e l’ho provato a condividere col pubblico. Poi il rischio della retorica c’è sempre, tecnicamente. Su qualunque tema il rischio della retorica c’è, il confine tra la retorica e il senso profondo di affrontare alcuni argomenti è un po’ la libertà e il coraggio di dire veramente quello che pensi, poi se da qualcuno viene percepito in maniera retorica va bene, ci sta”.