Festival del Cinema di Roma 2026, Ema Stokholma: “La cosa che mi preoccupa di più è la ‘R’ moscia”

“Oggi mi sento come qualcuno che è stato riconfermato, quindi mi sento bene. A parte gli scherzi, è tutto molto bello, c’è meno agitazione dello scorso anno ma l’agitazione c’è e rimane”. Così Ema Stokholma, gran cerimoniere della giornata di apertura della Festa del cinema di Roma sul red carpet prima dell’inizio della cerimonia.

“La cosa che mi preoccupa di più di quel palco? È sicuramente la ‘R’ moscia – ha poi aggiunto ironicamente – Mi crea problemi su tante parole e quando le pronuncia non tutti capiscono cosa dico. Comunque questa è una edizione bellissima, con tante donne al centro perché c’è una particolare attenzione su questo tema. Io credo che la Festa del cinema di Roma sia un festival completo. Gli argomenti sono tanti, si parla veramente di tutto, senza eccezioni e sono orgogliosa di esserci”.