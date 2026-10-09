È morto Federico l’Olandese Volante, lo speaker radiofonico aveva 76 anni

È morto a 76 anni lo speaker radiofonico Frederick Van Stageren, meglio noto come Federico l’Olandese Volante. La sua famiglia aveva comunicato del ricovero di Federico tramite un altro speaker, Fernando Proce. Van Stageren era in terapia intensiva presso l’ospedale di Monopoli in Puglia.

Federico l’Olandese Volante, una vita per la radio

Conduttore e produttore discografico, è stato uno dei grandi protagonisti della Radio, attraversando stagioni e generazioni: dalle prime esperienze a Radio Monte Carlo alle lunghe stagioni a Radio 105 e RTL 102.5, fino a R101 ed alle più recenti esperienze a Radio Norba e Radiofreccia.

“Federico – si legge nella nota di Rtl 102.5 – era imponente per voce e corporatura. Un timbro inconfondibile e una presenza fisica molto significativa. Faceva Radio da sempre e raccontava di aver iniziato su una nave nelle acque al largo dell’Olanda, da dove proveniva, per trasmettere quando ancora non c’erano le Radio libere. Un personaggio quasi leggendario, che ha lasciato la sua impronta profonda nell’etere. Sicuramente qui su RTL 102.5 aveva trovato una famiglia. Era la voce del suo programma, The Flight, che si chiama ancora così, perché lui era Federico l’Olandese volante”. “Nel gennaio 2025 era tornato a casa per una puntata speciale di The Flight, mentre nei mesi successivi aveva iniziato una nuova collaborazione con Radiofreccia, altra emettente del gruppo. Tutti noi, oggi pensiamo all’uomo, alla voce e all’impronta profonda che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto”.