Alexander Skarsgard con scarpe trasparenti sul red carpet: "Per scegliere i miei outfit prendo un sacco di droghe"

Non è passato inosservato il look sfoggiato da Alexander Skarsgard in occasione del BFI London Film Festival, dove si è svolta la première londinese di ‘Wicker’, una commedia romantica fantasy diretta da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson. L’attore, che nel film interpreta il ‘Wicker Hushband’ – un marito costruito interamente in vimini da un artigiano – si è presentato sul red carpet con un completo dorato e un paio di scarpe trasparenti. Il tutto firmato Saint Laurent. Nello specifico, le scarpe appartengono alla collezione Primavera/Estate 2027 del brand. Alla giornalista che gli ha chiesto come sceglie i suoi outfit per i red carpet, Skarsgard ha risposto, ironicamente: “Prendo un sacco di droghe e poi vedo cosa mi viene in mente, quale ispirazione trovo”.