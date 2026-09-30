Morto Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio aveva 100 anni

Lutto nel mondo della televisione. E’ morto all’età di 100 anni, Peppino Mazzullo, attore e doppiatore italiano nato a Messina, noto per aver dato la voce a Topo Gigio dal 1961 al 2006. Lo fa sapere sui canali social il sindaco di Messina, Federico Basile. “Voce indimenticabile e artista che, con il suo talento, ha scritto una pagina importante della cultura e dell’immaginario italiano. Con la sua voce, la sua sensibilità e la sua professionalità ha portato il nome di Messina in tutta Italia, entrando nel cuore e nella memoria di intere generazioni”, si legge nel post di cordoglio del primo cittadino messinese.

“Il legame con la sua città è sempre rimasto profondo e autentico. Solo pochi mesi fa, proprio a Messina, abbiamo avuto il privilegio di festeggiare insieme a lui i suoi 100 anni. Un momento che oggi assume un significato ancora più speciale. Messina saluta un suo figlio illustre, un grande artista e una persona che ha saputo lasciare un patrimonio umano e culturale destinato a rimanere nel tempo. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero e sentito cordoglio. Buon viaggio, Maestro”, conclude Basile.

Trasmissione ’60 Zecchini’ nella foto: Carlo Conti e Topo Gigio ph. Stefano Colarieti / LaPresse

Peppino Mazzullo, la vita e la carriera

La carriera di Peppino Mazzullo iniziò da giovanissimo, quando entrò nel Teatro Auditorium San Gaetano nella frazione di Santo Stefano di Briga, frazione del comune di Messina, dove nacque. Dopo aver ottenuto una borsa di studio frequentò l’Accademia d’Arte Cinematografica a Roma e l’Accademia d’Arte Drammatica a Milano per poi lavorare con la compagnia di Guglielmo Della Seta e con la compagnia di prosa della RAI: fu primo attore in alcuni teatri del capoluogo lombardo. La fama arrivò nel 1961 quando diede la propria voce a Topo Gigio, personaggio creato da Maria Perego, fino al 2006. Due anni prima era ritornato a vivere dove era nato, a Santo Stefano di Briga, dove fondò il “Piccolissimo Teatro di Messina”.