È morto Umberto Pizzi, il fotografo della ‘Dolce Vita’ aveva 89 anni

È morto Umberto Pizzi, il fotografo della ‘Dolce Vita’. Pizzi, 89 anni anni, è deceduto nella sua casa. Nato a Zagarolo, in provincia di Roma, nel 1937 negli anni ’60 è stato fotoreporter per la Fao. Tra gli anni ’70 e ’80 la sua attività è stata concentrata sulla vita mondana romana. Ha pubblicato su prestigiose riviste come Time, People Magazine, Sunday Express Magazine e sulle principali testate nazionali ed internazionali. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia, pubblicando due libri, Cafonal ed Ultracafonal. Negli ultimi anni ha collaborato col Fatto Quotidiano.

Presentazione del libro ” Ultra Cafonal ” di Umberto Pizzi e Roberto D’Agostino e della mostra fotografica di Umberto Pizzi ” C’era un volto ” (© Alessandro Pizzi / LaPresse 18-11-2010 )

Mollicone (FdI): “Con Pizzi perdiamo grande fotografo di ‘strada’”

“Con la scomparsa di Umberto Pizzi perdiamo un grande fotografo di ‘strada’ che ha raccontato la storia dell’Italia, dalla dolce vita al cafonal contemporaneo, documentando la società e la politica”, ha dichiarato il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI). “Sono onorato di essere stato fotografato da lui. Roma gli dedichi una mostra retrospettiva e si lavori per tutelare gli archivi delle sue fotografie. Alla figlia e alla famiglia le nostre condoglianze”, ha aggiunto.