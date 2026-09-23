Harvey Weinstein condannato a 15 anni di carcere

Harvey Weinstein è stato condannato a New York a 15 anni di carcere per un reato a sfondo sessuale. L’ex magnate di Hollywood la cui caduta ha alimentato il movimento #MeToo, è stato riconosciuto colpevole l’anno scorso di aver compiuto un atto sessuale criminale ai danni di un’ex assistente di produzione, Miriam Haley, nella camera da letto del suo appartamento di SoHo nel 2006. I procuratori di Manhattan avevano chiesto una condanna a 20 anni, mentre i suoi avvocati ne avevano chiesti nove. Weinstein, 74 anni, era stato condannato per la prima volta a New York nel 2020 per reati sessuali, tra cui l’aggressione alla Haley, ricevendo una pena di 23 anni di reclusione. Tuttavia, quattro anni dopo, una corte d’appello aveva annullato il verdetto, stabilendo che Weinstein non aveva beneficiato di un giusto processo e ordinando un nuovo dibattimento.