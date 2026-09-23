Danza, l’European Classical Ballet in Italia con ‘Il Lago dei Cigni

L’European Classical Ballet arriva in autunno in Italia con Il Lago dei Cigni, sulle immortali musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij. La tournée toccherà Roma mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Orione. Un’esperienza guidata dalla direzione artistica di Andrey Scharaev, dalla maestria dei Principal Dancers Tatiana e Nicolai Nazarchevici e da un corpo di ballo proveniente dalle più importanti scuole e istituzioni teatrali del continente.

“Il Lago dei Cigni” sarà in tour nei principali teatri italiani con la European Classical Ballet, compagnia composta da 35 professionisti provenienti da tutto il mondo fondata e diretta da Andrey Scharaev. Valore aggiunto della compagnia è il lavoro di Elizaveta Savina, insegnante di danza, diplomata presso la Bolshoi Ballet Academy, una delle più prestigiose accademie di balletto al mondo. Il cast è guidato dai due Principal Dancers Tatiana Nazarchevici e Nicolai Nazarchevici, quest’ultimo insignito del titolo onorifico di “Artista Emerito” della Repubblica Moldava. Entrambi nati a Chisinau e diplomatisi presso l’Accademia di Musica, Teatro e Belle Arti, condividono il ruolo di Primi Ballerini della European Classical Ballet. Accanto ai protagonisti, il cast si arricchisce di solisti come Cristi Preda, della compagnia che interpreta il ruolo del Giullare, stella del balletto rumeno. Alexander Litvinov, artista di balletto e solista della compagnia, interpreta il ruolo di Rothbart. Arricchiscono inoltre il corpo di ballo artisti provenienti dall’Italia come Nicole Ferazzino, Gaia Bertolin e Roberto Gadaldi.