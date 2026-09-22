Miss Italia 2026, Sarah Maria Rizea trionfa

Sarah Maria Rizea è Miss Italia 2026. È stata incoronata dalla presentatrice della finale, Giulia Salemi e dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, al termine della serata che si è svolta nel Castello di Santa Severa, in diretta in eurovisione su RTV San Marino, RaiPlay e Media DAB. La diciottenne ligure è stata scelta dalla giuria del Concorso dopo essere arrivata alle finali con il titolo di Miss Liguria. Sul podio anche Miss Lazio, Michela Meli e Miss Calabria, Sara Genova.

L’incoronazione segna un momento storico per la Liguria, riportando nella regione un titolo che mancava ormai dal 1975. Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino ad oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria, il Piemonte e la Liguria con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Molise e Valle d’Aosta.

Una grande carriera sportiva

Alta 1.72, Sarah ha genitori rumeni ma è nata a Moncalieri, in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Attualmente risiede a Vado Ligure, in provincia di Savona, ma studia Psicologia alla Sapienza di Roma. Non solo una bellezza da podio: la nuova reginetta è un’atleta di calibro internazionale. Tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, vanta un curriculum sportivo ricchissimo: nel suo palmares figurano un centinaio di medaglie, tra cui l’argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben quattro podi in Coppa del Mondo.

La sua carriera è iniziata all’Aquatica Torino ed è proseguita nelle competizioni internazionali. Tra i successi maggiori figurano una medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2024 a Belgrado e una medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Juniores di Lima nello stesso anno. Nel 2024 si è classificata al terzo posto anche nella Super Final della Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 ha conquistato un altro terzo posto in Coppa del Mondo a Somabay. Nel 2026, è stata convocata per i Campionati Europei di Parigi. Nella squadra azzurra è stata la prima riserva per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero (titolari del duo femminile), per la Ruggiero nel duo misto e per la squadra.

“L’agonismo – dice Sarah – mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione”.

Il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo

Entusiasta, sensibile ma al tempo stesso estremamente determinata, Sarah ama viaggiare, la moda e il mondo della comunicazione. Nonostante l’atteggiamento forte e la perseveranza necessari nella disciplina sportiva, definisce la famiglia il suo “porto sicuro” e rivela una personalità spontanea e sempre aperta a nuove sfide.

Tra i suoi obiettivi futuri c’è il desiderio di completare il percorso accademico, affiancando alla crescita atletica un solido bagaglio culturale. Ma lo sguardo è già proiettato in avanti: tra qualche anno si immagina nel mondo dello spettacolo e della televisione, desiderosa di raccontare il suo percorso sportivo e umano.