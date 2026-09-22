Miss Italia 2026, la vincitrice Sarah Rizea: "Non riesco a spiegare quel che sento"

Miss Italia 2026 è Sarah Maria Rizea. Diciotto anni, ligure, la ragazza è stata incoronata al termine della finale ospitata dal Castello di Santa Severa, in diretta in eurovisione su RTV San Marino, RaiPlay e Media DAB. A consegnarle la corona sono state la presentatrice Giulia Salemi e la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Arrivata alla finale con il titolo di Miss Liguria, Sarah Rizea ha preceduto Miss Lazio Michela Meli, seconda classificata, e Miss Calabria Sara Genova, terza. La vittoria riporta il titolo in Liguria dopo 51 anni: l’ultima Miss Italia ligure risaliva infatti al 1975. Per la regione è il quinto titolo nella storia del concorso. Nata a Moncalieri, in provincia di Torino, da genitori rumeni, Sarah vive oggi a Vado Ligure, nel Savonese, e studia Psicologia alla Sapienza di Roma. Ma la nuova Miss Italia è anche un’atleta di alto livello. Tesserata per le Fiamme Oro della Polizia di Stato e impegnata nel nuoto artistico, fa parte della nazionale assoluta e si allena con la Rari Nantes Savona. Nel suo palmarès figurano un argento agli Europei di Belgrado del 2024, un bronzo ai Mondiali Juniores di Lima, due terzi posti in Coppa del Mondo e numerosi altri risultati internazionali. Nel complesso, racconta, le sue medaglie sono quasi cento. “L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti”, ha raccontato. Tra sport, università e passioni per la moda, i viaggi e la comunicazione, Sarah guarda ora al futuro. Il suo obiettivo è completare gli studi e, più avanti, entrare nel mondo della televisione e dello spettacolo. Dopo l’incoronazione, ha dedicato la vittoria alla sua famiglia: “Mi ha sostenuto dal primo giorno, in particolare la parte della mia famiglia che mi guarda da lì”. E per il futuro, almeno per ora, preferisce non anticipare nulla: “Non spoileriamo, sono scaramantica”.