Sanremo 2027, ecco il Festival di De Martino: novità serata performance e IA al bando

Rai rende noto il regolamento del Festival di Sanremo 2027. Alla guida artistica della manifestazione Stefano De Martino, chiamato a sviluppare e coordinare il progetto editoriale del Festival insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time. Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027 e si articolerà in cinque serate con 24 artisti in gara nella categoria unica dei Campioni. Tra loro, anche il vincitore di Sarà Sanremo 2026, ammesso di diritto alla competizione.

Sanremo 2027 verso un format rinnovato

Il nuovo impianto regolamentare introduce un format rinnovato che abbina tradizione e innovazione. Accanto alle consuete esibizioni dei brani inediti, il Festival proporrà due serate-evento. La Terza Serata, dedicata alle Cover, vedrà ciascun artista interpretare un brano tratto dal repertorio italiano o internazionale. Le esibizioni saranno realizzate insieme a ospiti italiani o stranieri, d’intesa con la Direzione Artistica e Rai. La Serata delle Cover avrà una classifica autonoma e un proprio vincitore, senza incidere sull’esito finale della competizione.

Inoltre, tra le principali novità dell’edizione 2027 spicca la Serata Performance, in programma venerdì 19 febbraio. In questa occasione gli artisti presenteranno il proprio brano attraverso modalità interpretative, esecutive o sceniche inedite rispetto alle altre serate del Festival. A decretarne il vincitore saranno il pubblico e una nuova Giuria Internazionale di Esperti, composta da personalità di rilievo del mondo della musica e dello spettacolo internazionale. L’artista vincitore della Serata Performance rappresenterà la Rai e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027.

Confermato un sistema di voto articolato e bilanciato, fondato sulla partecipazione della Giuria Popolare, della Giuria della Sala Stampa, TV e Web e della Giuria delle Radio. Per la Serata Performance a giudicare gli artisti in gara saranno la Giuria Popolare e la Giuria Internazionale di Esperti. La classifica finale del Festival sarà determinata attraverso i risultati delle votazioni della Prima, Seconda e Quinta Serata. Al termine della finale, gli Artisti migliori classificati accederanno a una fase conclusiva nella quale il voto del pubblico contribuirà a individuare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2027, insieme al “tesoretto” costituito dalle tre votazioni precedenti.

Carlo Conti e Stefano De Martino, Sanremo, 28 febbraio 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

Non sarà consentito l’uso dell’Intelligenza Artificiale

Di rilievo il paragrafo dedicato all’uso della Intelligenza Artificiale in cui viene esplicitato che le canzoni in gara dovranno essere espressione della creatività umana: non sarà consentito l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora comportino la sostituzione o l’alterazione del contributo creativo degli autori e degli artisti. Le 24 canzoni in concorso dovranno essere inedite, avere una durata massima di 3 minuti e 30 secondi, mentre le Cover della Terza Serata potranno invece avere una durata massima di 4 minuti. Le proposte artistiche per la partecipazione al Festival dovranno pervenire entro il 23 novembre 2026, mentre il cast degli Artisti selezionati potrà essere annunciato a partire dal 29 novembre 2026.

Con il nuovo regolamento, Rai conferma la volontà di proiettare Sanremo verso una dimensione sempre più contemporanea e internazionale, preservandone al tempo stesso l’identità, il valore culturale e il ruolo di principale evento della musica italiana.

De Martino: “Software per scovare IA, l’autotune non sarà vietato”

“Il leit motiv è l’intelligenza artigianale, ci piacerebbe riportare il tratto umano al centro dell’evento”, ha spiegato De Martino nel corso della conferenza stampa. “C’è molta umanità al centro, l’artigianalità. Sono tuti avvertiti, cercheremo di mettere in atto tutti i software per scovare l’IA“, ha aggiunto. “L’autotune non può essere un divieto ma un criterio di scelta, vietarlo vorrebbe dire non considerare più generi come rap e trap. Il che vorrebbe dire avere un Festival non contemporaneo”, ha detto ancora il conduttore televisivo precisando che “da quest’anno si potrà votare anche online. Ogni utente online può esprimere un massimo di tre voti”. “Per le percentuali ci stiamo lavorando per garantire un buon equilibrio con il voto telefonico”.

De Martino: “Obiettivo grande cast italiano”

“L’obiettivo è avere un grande cast italiano che basti a se stesso, l’artista internazionale dovrebbe essere la ciliegina sulla torta“, ha affermato De Martino. “L’idea è aprire a tante realtà nuove, perché c’è tanta buona musica nuova”. “Con 24 cantanti ogni sera c’è meno spazio per l’intrattenimento, non vorrei fare una locandina di nomi. Ci sarà una idea che comanda che se si riesce a coinvolgere un comico, bene. Lo stesso vale per gli ospiti internazionali, non per forza ogni sera dovremmo averne uno”. “Omaggio a grandi artisti come Guccini? Saremo molto attenti a celebrare tutte le eccellenze della musica italiana”.