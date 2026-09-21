Presley Gerber, morto il figlio di Cindy Crawford: quando il modello parlava sui social di salute mentale

Presley Gerber soffriva da tempo di problemi di salute mentale e spesso ne parlava sui social media. Il figlio di Cindy Crawford è morto all’età di 27 anni mentre si trovava in una struttura di riabilitazione nella contea di Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note, ma il giovane, anche lui modello come la madre, aveva avuto un passato difficile, segnato dalle dipendenze e dalla depressione.

Su Instagram ha pubblicato in passato numerosi video in cui affrontava proprio il tema della salute mentale. “Sai quella sensazione travolgente, un mix di paura, incertezza e confusione perché ti coglie alla sprovvista? Beh, è esattamente quello che provo. Quasi sempre”, raccontava Gerber in questo video pubblicato su Instagram nell’ambito della sua rubrica “Mental Heath Mondays”.