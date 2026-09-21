Johnny Depp a Shanghai per la sua prima mostra personale in Cina

(LaPresse) – Johnny Depp è apparso domenica al Modern Art Museum di Shanghai per presentare “Johnny Depp: The Edge”, la sua prima mostra personale a livello museale in Cina. Di fronte a giornalisti e fan, l’attore si è mostrato rilassato e informale, arrivando anche a riproporre spontaneamente alcuni dei gesti iconici del capitano protagonista della saga “Pirati dei Caraibi”. La mostra è incentrata su personaggi, ricordi e legami emotivi ricorrenti nella produzione artistica di Depp. Attraverso pittura, scrittura, video, installazioni ed esperienze immersive, l’esposizione accompagna i visitatori nel mondo creativo e immaginifico dell’artista.