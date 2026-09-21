Home > Spettacoli > È morto Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford: aveva 27 anni

È morto Presley Gerber, figlio dell’ex top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber. Il ragazzo, 27 anni, è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione, secondo quanto risulta dai registri del medico legale della contea di Los Angeles. Lo riporta Variety. La causa della morte, tuttavia, non è stata resa nota.

Da sinistra: Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber, Londra, 10 dicembre 2018 (Photo by: Ik Aldama/picture-alliance/dpa/AP Images)

Nato e cresciuto a Los Angeles, Presley ha iniziato la carriera da modello da giovanissimo, quando aveva 15 anni, seguendo le orme della madre. Nel 2019, fa sapere Variety, è stato arrestato a Beverly Hills con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, venendo condannato a tre anni di libertà vigilata e a seguire un programma di recupero. Negli scorsi anni il figlio di Cindy Crawford ha iniziato a parlare apertamente sui suoi social delle difficoltà che ha affrontato in materia di salute mentale e ha creato “Mental Health Mondays”, un appuntamento fisso su Instagram in cui aprirsi e confrontarsi con i propri follower.

“La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso“, ha comunicato un portavoce della famiglia a TMZ, sito statunitense specializzato in notizie di gossip e spettacolo. Presley, oltre ai genitori, lascia anche la sorella minore Kaia Gerber, 25 anni.