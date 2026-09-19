Ed Sheeran pronto a riprendere il tour dopo la protesta pro-Pal e la fuga degli artisti di supporto

Ed Sheeran si prepara a riprendere il suo tour sabato, probabilmente da solo, dopo che tutti gli artisti di supporto hanno rinunciato in solidarietà con l’opener Macklemore, escluso dalla tournée dopo aver fatto commenti a favore della Palestina dal palco.

Resta da capire come Sheeran gestirà l’esibizione al Lincoln Financial Field di Philadelphia, considerata la partenza degli artisti di apertura e della band di supporto. Sheeran ha tenuto gran parte dei concerti del suo Loop Tour da solo, ma in ogni tappa era stato affiancato per alcune canzoni dalla band folk irlandese Beoga.

Macklemore, inizialmente scelto come opening act di Sheeran negli Stati Uniti, era stato sostituito dalla band danese Lukas Graham e dal cantante irlandese Aaron Rowe, prima che anche loro rinunciassero.Finneas, fratello e collaboratore musicale di Billie Eilish, avrebbe dovuto accompagnare Sheeran nel tour in Sud America più avanti quest’anno, ma anche lui ha rinunciato all’inizio di questa settimana. Sheeran non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche da quando ha perso il sostegno degli artisti.

Venerdì erano ancora disponibili biglietti per il concerto di sabato e sul suo sito non figuravano artisti sostitutivi. Una coalizione di organizzazioni filo-palestinesi ha annunciato una protesta all’esterno dello show nel pomeriggio di sabato.Lo spettacolo arriva al termine di una settimana turbolenta, iniziata con l’esclusione di Macklemore dopo che, durante un concerto del 5 settembre nel New Jersey, aveva gridato “Free Palestine”. Sheeran ha dichiarato di non essere stato responsabile della decisione, arrivata su sollecitazione del proprietario dei New England Patriots Robert Kraft. La sua società possiede uno stadio nel quale era previsto un concerto del tour di Sheeran venerdì.

Nel giro di poche ore dalla dichiarazione di Sheeran di martedì, gli artisti di supporto hanno annunciato il loro ritiro.

Mercoledì Macklemore ha dichiarato che avrebbe donato 1 milione di dollari a sostegno degli aiuti umanitari per la Palestina, invitando Kraft a fare altrettanto. Un portavoce di Kraft ha riferito che il miliardario e Sheeran hanno accettato di donare 2 milioni di dollari ciascuno, senza però specificare a chi saranno destinati i fondi.

I rappresentanti di Sheeran non hanno risposto alle numerose richieste di commento.Secondo Pollstar, a maggio il Loop Tour di Sheeran era il tour con i maggiori incassi al mondo, con una media di oltre 7 milioni di dollari per città. Alla fine del 2025, Sheeran era il terzo artista di concerti con i maggiori guadagni dal 2021. Sheeran ha dichiarato che la responsabilità ultima della decisione di escludere Macklemore spettava al promoter del tour. Il vincitore di un Grammy, nella sua dichiarazione di martedì, è stato categorico nel dire di non voler essere coinvolto nella discussione sulla guerra a Gaza, sostenendo che i suoi fan non vanno ai suoi concerti per ascoltare parlare di queste questioni. Ha inoltre affermato di aver “parlato a lungo con le venue per tutta la settimana per cercare di costruire un ponte” prima dell’esclusione di Macklemore. Sheeran ha insistito sul fatto che non avrebbe mai volontariamente deluso i suoi fan né abbandonato la squadra impegnata nel tour e tutte le altre persone che dipendono da lui per il proprio sostentamento. Sebbene promoter e venue abbiano un grande potere nel determinare lo svolgimento dei tour, gli esperti sottolineano che un artista del calibro di Sheeran ha generalmente l’ultima parola su ciò che accade durante i propri concerti.