Home > Spettacoli > È morta Yuri Nakamura, la star di “Romantics Anonymous” aveva 44 anni

È morta Yuri Nakamura, attrice giapponese-coreana, diventata famosa soprattutto per la serie Netflix “Romantics Anonymous”. È scomparsa all’età di 44 anni, il 1° settembre scorso, a causa di un tumore al retto. Lo riporta Variety, secondo cui la notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Alpha Agency.

Yuri Nakamura e la battaglia contro il tumore

A Nakamura il tumore al retto era stato diagnosticato 13 anni fa, comunica Variety riportando la nota diffusa dall’agenzia il 14 settembre. All’epoca, lei e il presidente di Alpha Agency avevano concordato di non rivelare ai colleghi il nome della malattia per “evitare di creare preoccupazioni”. In seguito il cancro è entrato in remissione e l’attrice ha continuato a lavorare, sottoponendosi a regolari controlli medici. Nel gennaio 2025, però, si è verificata una recidiva che ha costretto la 44enne a sottoporsi a un intervento chirurgico, eseguito con successo. Tuttavia dopo l’operazione sono state individuate delle metastasi. Ma nonostante il peggiorare della malattia, l’attrice ha deciso di continuare a lavorare.