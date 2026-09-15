Emmy 2026, tutti i vincitori: da “Widow’s Bay” a “The Pitt” e “DTF St. Louis”

Nella notte italiana sono andati in scena, al Peacock Theater di Los Angeles, gli Emmy 2026, il più importante premio televisivo degli Stati Uniti. I grandi vincitori della 78a edizione sono “Widow’s Bay” (miglior serie comica) e “The Pitt” (miglior serie drammatica). Sul fronte delle miniserie, trionfa “DTF St. Louis” (incoronata miglior serie antologica). A condurre la cerimonia è stata Mariska Hargita, attrice statunitense nota per aver interpretato la detective Olivia Benson in “Law & Order – Unità vittime speciali”, ruolo grazie al quale ha vinto un Golden Globe e un Emmy Award.

Il cast di “The Pitt”, Los Angeles, 14 settembre 2026 (Photo by Mark Von Holden/Invision for the Television Academy/AP Content Services)

Record di statuette per Jean Smart e Allison Janney

Notte da record per Jean Smart e Allison Janney. L’attrice 75enne di Seattle si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista per la serie comica “Hacks”: si tratta del suo quinto Emmy consecutivo per lo stesso ruolo, l’ottava statuetta della sua carriera, un traguardo mai raggiunto prima da un’interprete per tutte le stagioni di uno show. Janney ha vinto invece come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per “The Diplomat”, eguagliando proprio Smart nel numero complessivo di Emmy vinti in carriera.

Zendaya consegna il premio a Jean Smart, Los Angeles, 14 settembre 2026 (AP Photo/Chris Pizzello)

Trionfo di Noah Wyle, Rhea Seehorn e Matthew Rhys

Noah Wyle si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista in una serie drama (“The Pitt”). L’ex interprete di “John Carter” nella serie cult “E.R. – Medici in prima linea”, ha bissato il successo dello scorso anno. Per la categoria femminile, il riconoscimento è andato invece a Rhea Seehorn per l’interpretazione nella serie Apple TV “Pluribus” nel ruolo della scrittrice Carol Sturka.

Tra le commedie, il titolo di miglior attore va a Matthew Rhys per “Widow’s Bay” (miglior serie comica). Il 51enne gallese non ha fatto in tempo a tornare a sedersi dopo aver ricevuto il premio che è stato incoronato anche miglior attore per una miniserie nel ruolo del personaggio di Nile Jarvis all’interno del cast di “The Beast in Me”: una doppietta che lo consacra tra i grandi protagonisti della serata californiana in cui sono stati assegnati complessivamente premi in 19 categorie Emmy.

Emmy 2026, tutti i premi