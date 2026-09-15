Emmy 2026, Micheal J. Fox: “Accettare il Parkinson non significa arrendersi”

Ovazione per l’attore e produttore cinematografico, che ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award

È stato uno dei momenti più applauditi di tutti gli Emmy 2026: la consegna del Bob Hope Humanitarian Award a Michael J. Fox, riconosciuto per il suo impegno pluriennale nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson, patologia di cui soffre da oltre 30 anni.

L’attore, accolto da una standing ovation, ha tenuto un discorso commovente in cui ha raccontato il proprio percorso con la malattia, affermando che “accettare il Parkinson non significa arrendersi ad esso”. Le sue parole hanno suscitato una lunga ovazione in sala e numerosi momenti di commozione tra il pubblico di Los Angeles presente alla 78a edizione della cerimonia organizzata dalla Television Academy. A consegnare il prestigioso riconoscimento al volto simbolo della trilogia cult “Ritorno al futuro” è stata Julianna Margulies, sua ex collega nella serie “The Good Wife”.

Michael J. Fox, Los Angeles, 14 settembre 2026 (AP Photo/Chris Pizzello)

Michael J. Fox, Los Angeles, 14 settembre 2026 (Photo by Phil McCarten/Invision for the Television Academy/AP Content Services)