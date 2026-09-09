Caterina Balivo, appello contro le foto dei minori sui social: "Non mostrateli, non lo fate"

Caterina Balivo commenta la scelta della food blogger Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili di non mostrare sui social le due figlie adottate e lancia un appello a tutti i genitori. “Bravi, non mostrate i figli sui social, non lo fate!”, ammonisce la conduttrice de ‘La Volta Buona’ in onda su Rai1.

“Sono delle persone e io sono convinta che chiederanno il conto ai genitori da grandi, perché noi, pubblicando i nostri figli sui social, creiamo già una carta d’identità digitale che stiamo decidendo noi genitori per loro. Ma chi siamo noi? Noi li abbiamo messi al mondo, dobbiamo proteggerli, dobbiamo farli crescere, dobbiamo dare loro la possibilità di avere una buona istruzione. Ma perché dobbiamo esporli? E, soprattutto, perché dobbiamo già farli diventare popolari? E se loro, invece, vorranno essere delle persone anonime? Ma chi siamo noi? Su questo, quindi, scusate, ma complimenti a Benedetta Rossi e a suo marito“.

TUTTE LE CLIP RAI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA RAIPLAY