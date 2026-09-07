Miss Italia, 30 anni fa l’elezione di Denny Mendez

Nata a Santo Domingo, è stata la prima ragazza nera e la prima di origini non italiane a vincere il celebre concorso di bellezza

Era il 7 settembre 1996, esattamente 30 anni fa, quando Denny Mendez fu eletta Miss Italia. La 19enne, nata a Santo Domingo, è stata la prima ragazza nera e la prima di origini non italiane a vincere il celebre concorso di bellezza, condotto all’epoca da Fabrizio Frizzi. La madre di Denny Mendez, Lidia Chavez, aveva sposato in seconde nozze un cittadino italiano, assumendo insieme alla figlia la nazionalità italiana, indispensabile per partecipare al Concorso. Entrambe si erano trasferite nel 1992 a Montecatini Terme (PT).

Un’elezione che fece discutere

La sua elezione divide l’Italia ed ha vasta eco in tutto il mondo. Se ne occupano sociologi, studiosi di antropologia, filosofi, tutta la stampa. “È bellissima”, “Sì, ma non rappresenta il nostro Paese”. Il presidente del Consiglio Romano Prodi dichiara: “È l’Italia che cambia. Denny rappresenta l’incontro di razze e civiltà diverse. È il volto dell’Italia con le sue contraddizioni e la sua voglia di cambiare”. Il settimanale Time, tra i più diffusi nel mondo, pubblica in copertina l’immagine di Denny con le sembianze del personaggio della Nascita di Venere di Sandro Botticelli, del 1485, considerata l’opera perfetta della bellezza femminile nell’arte. È uno dei simboli del Rinascimento fiorentino insieme alla Primavera dello stesso autore.

Il dibattito nella giuria

La giuria è presieduta dal ginnasta Juri Chechi, il «re degli anelli», reduce dalla medaglia d’oro conquistata pochi mesi prima alle Olimpiadi di Atlanta. In giuria, tra gli altri, ci sono Bruno Vespa ed Enrico Mentana, Alba Parietti e il fotografo Bob Krieger. È proprio quest’ultimo, nei giorni precedenti la finale, a sollevare il caso, facendosi portavoce dei critici: “Denny non rappresenta la bellezza italiana. Può essere Miss Universo, non Miss Italia”.

Enzo Mirigliani, il patron, cerca di convincerlo, poi lo espelle dalla giuria. È dello stesso parere Alba Parietti. Vespa e Mentana si spazientiscono. I dirigenti di Raiuno sperano che la situazione si chiarisca. Ma Mirigliani difende Denny: “Sentite, se avete dubbi, posso fare a meno della giuria e far votare solo il pubblico”. Parietti fa un passo indietro e contribuirà a mettere pace la giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Rosanna Mani, che invita il patron a richiamare Bob Krieger. Anch’egli riconosce il diritto della Miss a concorrere al titolo. La sera del 7 settembre Denny vince con i voti della giuria e del pubblico. In Tv, dopo mezzanotte, assistono alla sua proclamazione 13.740.000 spettatori. Lo share è dell’81,67%. A Natale Enzo Mirigliani riceve un biglietto di auguri da Miss Italia. Nell’indirizzo è scritto: “Alla persona a cui voglio più bene al mondo”.