Emmy 2026, trionfano “Widow’s Bay” e “The Pitt”. Premio postumo a Rob Reiner

La commedia horror di Apple TV si è aggiudicata otto premi per la sua prima stagione
“Widow’s Bay” ha dominato la cerimonia degli Emmy2026, aggiudicandosi otto premi per la sua prima stagione. La commedia horror di Apple TV vede protagonista Matthew Rhys nei panni del sindaco di una piccola città alle prese con una maledizione. Betty Gilpin ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie comica per il suo ruolo nello show. Anche “The Pitt” ha ottenuto un ottimo risultato, vincendo quattro premi, tra cui quello per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica a Ernest Harden Jr.
Rob Reiner ha vinto postumo il suo terzo Emmy come attore per “The Bear”. Anche “DTF St. Louis” e “Spider Noir” si sono aggiudicati diversi premi. La cerimonia, divisa in due serate, andrà in onda il 12 settembre su FXX.