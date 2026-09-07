Home > Spettacoli > Emmy 2026, trionfano “Widow’s Bay” e “The Pitt”. Premio postumo a Rob Reiner

La commedia horror di Apple TV si è aggiudicata otto premi per la sua prima stagione

“Widow’s Bay” ha dominato la cerimonia degli Emmy 2026, aggiudicandosi otto premi per la sua prima stagione. La commedia horror di Apple TV vede protagonista Matthew Rhys nei panni del sindaco di una piccola città alle prese con una maledizione. Betty Gilpin ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie comica per il suo ruolo nello show. Anche “The Pitt” ha ottenuto un ottimo risultato, vincendo quattro premi, tra cui quello per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica a Ernest Harden Jr.

Rob Reiner ha vinto postumo il suo terzo Emmy come attore per “The Bear”. Anche “DTF St. Louis” e “Spider Noir” si sono aggiudicati diversi premi. La cerimonia, divisa in due serate, andrà in onda il 12 settembre su FXX.

Betty Gilpin (vincitrice dell’Emmy come Outstanding Guest Actress in una serie comica per l’episodio “Our History” di “Widow’s Bay”) e Shailene Woodley (vincitrice dell’Emmy come Outstanding Guest Actress in una serie drammatica per l’episodio “Graceland” di “Paradise”) 6 settembre 2026, Los Angeles (Foto di Al Seib/Invision per la Television Academy/AP Content Services)

Linda Cardellini, vincitrice dell’Emmy come Outstanding Supporting Actress in una serie limitata, antologica o film per “DTF St. Louis,” 6 settembre 2026, Los Angeles (Photo by Al Seib/Invision for the Television Academy/AP Content Services)

Ernest Harden, Jr., vincitore dell’Emmy come Outstanding Guest Actor in una serie drammatica per “The Pitt” episode “7:00 A.M.”, 6 settembre 2026, Los Angeles (Photo by Willy Sanjuan/Invision for the Television Academy/AP Content Services)