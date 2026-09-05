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sabato 5 settembre 2026

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Robert Pattinson arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

Robert Pattinson arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 2026
Robert Pattinson arriva alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
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 Anche Robert Pattinson è alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore è sbarcato questa mattina in Laguna, dove presenterà un film che ha prodotto e interpretato, “Primetime” di Lance Oppenheim. La storia è incentrata sul celebre giornalista Chris Hansen, che nel suo programma “To Catch a Predator” smascherava i pedofili in collaborazione con le forze dell’ordine, portandoli in trasmissione con l’inganno e facendoli arrestare.

Pattinson, fotografatissimo, è stato accolto da decine di persone, accalcatesi per un autografo o anche solo per vedere da vicino una delle stelle ormai affermate del cinema hollywoodiano. Sono lontani i tempi di “Harry Potter” e “Twilight”: per l’attore britannico, la carriera è definitivamente esplosa abbracciando progetti d’autore.

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