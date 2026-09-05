Robert Pattinson arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

Anche Robert Pattinson è alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore è sbarcato questa mattina in Laguna, dove presenterà un film che ha prodotto e interpretato, “Primetime” di Lance Oppenheim. La storia è incentrata sul celebre giornalista Chris Hansen, che nel suo programma “To Catch a Predator” smascherava i pedofili in collaborazione con le forze dell’ordine, portandoli in trasmissione con l’inganno e facendoli arrestare.

Pattinson, fotografatissimo, è stato accolto da decine di persone, accalcatesi per un autografo o anche solo per vedere da vicino una delle stelle ormai affermate del cinema hollywoodiano. Sono lontani i tempi di “Harry Potter” e “Twilight”: per l’attore britannico, la carriera è definitivamente esplosa abbracciando progetti d’autore.