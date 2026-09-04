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venerdì 4 settembre 2026

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Mostra Cinema Venezia 2026, Sydney Sweeney e Jonathan Bailey tra le star all’evento Armani Beauty – Le foto

Mostra Cinema Venezia 2026, Sydney Sweeney e Jonathan Bailey tra le star all’evento Armani Beauty – Le foto
Sydney Sweeney posa per i fotografi all’evento beauty di Armani durante l’83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
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Sydney Sweeney posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Nicholas Galitzine posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Sydney Sweeney posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Danae Pappa posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Rocco Posca, a sinistra, e Ailín Salas posano per i fotografi sul tappeto rosso per il film 'Wild Horse Nine' durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Hayes Warner posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026. ((Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Jonathan Bailey posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026. (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Matilda De Angelis posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026(Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Zazie Beetz posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Vittoria Ceretti posa per i fotografi all'evento beauty di Armani durante l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, giovedì 3 settembre 2026.(Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)

Il Lido si riempie di star in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Sydney Sweeney, Jonathan Bailey e Nicholas Galitzine sono tra le celebrità che hanno preso parte ieri, giovedì 3 settembre, a una cena presso i Royal Gardens di Venezia, organizzata da Armani Beauty. Tra gli altri personaggi famosi presenti all’evento anche l’attrice Matilda De Angelis, il cantante J Balvin e gli attori Nina Dobrev e Zazie Beetz, insieme alla modella Vittoria Ceretti. Armani Beauty, Official Beauty Sponsor della Mostra del Cinema di Venezia, e Sweeney, Kendall Jenner e Bailey sono ambasciatori globali del marchio, mentre Galitzine è il volto della linea di profumi. La cena di ieri fa parte della serie di eventi collaterali alla Mostra del cinema di Venezia che si concluderà il 12 settembre.

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