Il Lido si riempie di star in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Sydney Sweeney, Jonathan Bailey e Nicholas Galitzine sono tra le celebrità che hanno preso parte ieri, giovedì 3 settembre, a una cena presso i Royal Gardens di Venezia, organizzata da Armani Beauty. Tra gli altri personaggi famosi presenti all’evento anche l’attrice Matilda De Angelis, il cantante J Balvin e gli attori Nina Dobrev e Zazie Beetz, insieme alla modella Vittoria Ceretti. Armani Beauty, Official Beauty Sponsor della Mostra del Cinema di Venezia, e Sweeney, Kendall Jenner e Bailey sono ambasciatori globali del marchio, mentre Galitzine è il volto della linea di profumi. La cena di ieri fa parte della serie di eventi collaterali alla Mostra del cinema di Venezia che si concluderà il 12 settembre.
Mostra Cinema Venezia 2026, Sydney Sweeney e Jonathan Bailey tra le star all’evento Armani Beauty – Le foto
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