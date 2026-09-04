Mostra Cinema Venezia 2026, Sydney Sweeney e Jonathan Bailey tra le star all’evento Armani Beauty – Le foto

Il Lido si riempie di star in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Sydney Sweeney, Jonathan Bailey e Nicholas Galitzine sono tra le celebrità che hanno preso parte ieri, giovedì 3 settembre, a una cena presso i Royal Gardens di Venezia, organizzata da Armani Beauty. Tra gli altri personaggi famosi presenti all’evento anche l’attrice Matilda De Angelis, il cantante J Balvin e gli attori Nina Dobrev e Zazie Beetz, insieme alla modella Vittoria Ceretti. Armani Beauty, Official Beauty Sponsor della Mostra del Cinema di Venezia, e Sweeney, Kendall Jenner e Bailey sono ambasciatori globali del marchio, mentre Galitzine è il volto della linea di profumi. La cena di ieri fa parte della serie di eventi collaterali alla Mostra del cinema di Venezia che si concluderà il 12 settembre.