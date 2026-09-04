Miss Italia 2026, Vanzina: “Loren e Lollobrigida sono uscite da qui, la vita è bellezza”

C’era anche il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina alla presentazione della fase finale di Miss Italia 2026. “Mio padre Steno scelse una serie di figure femminili attraverso Miss Italia. Fulvia Franco per ‘Totò a colori’, una giovanissima Sofia Loren per ‘Un giorno in pretura’ e Gina Lollobrigida per ‘Vita da cani’ con Aldo Fabrizi. Io e mio fratello Carlo abbiamo fatto lo stesso con Stefania Sandrelli, Federica Moro, Eleonora Pedron, Martina Colombari, Maria Grazia Cucinotta, Alba Parietti e anche Simona Ventura“, ha dichiarato il regista durante la conferenza stampa che si è tenuta a Roma. “La bellezza mette a contatto con la vita – ha proseguito – la vita è meravigliosa e questo si capisce attraverso la bellezza. Ci aiuta a essere ottimisti, a immaginare un mondo migliore Miss Italia mi ha insegnato a capire che attraverso lo studio della bellezza si comprendono le trasformazioni del Paese”.

Mirigliani: “Con reality diamo voce a ragazze, sono nostro futuro”

“Vogliamo raccontare senza filtri quello che avviene veramente nella storia delle nostre Miss, sin da quando arrivano al concorso. A quali prove si sottopongono, come si interfacciano tra loro, cosa si dicono”, ha dichiarato Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, nella conferenza stampa di presentazione della finale dell’80esima edizione, parlando del docu-reality sul concorso di bellezza. “Dobbiamo dare voce alle donne, alle ragazze, alle nuove generazioni, perché sono il nostro futuro – ha proseguito – hanno sogni, responsabilità. C’è un mondo giovanile che ha grande forza e coraggio, i giovani hanno tanti problemi che vanno ascoltati. Le nostre ragazze vivono la paura del giudizio, oggi anche la bellezza è qualcosa che viene giudicato. Penso che questo reality sia la soluzione migliore per dare spazio e parole ai giovani”.



