Miss Italia 2026, Mirigliani: “Reality? A me piace sperimentare per avvicinare mondo giovani”

“Si pensa al reality come una cosa un po’ superficiale, effimera. No, qui c’è formazione, impegno, anche divertimento, perché immagino che con Fioretta Mari la lezione di recitazione sarà bellissima. Arricchimento, ecco, questo è quello che vorrei”. Così Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, a margine della presentazione della finale dell’80esima edizione, parlando del docu-reality sul concorso di bellezza. “A me piace sperimentare, penso che siamo in un momento dove sia importante cercare formule nuove che ci avvicinino sempre più al mondo dei giovani”. Dal 15 settembre sarà disponibile il primo episodio di “Miss Italia – La docu-serie. La sfida oltre la bellezza” su San Marino RTV e RaiPlay. Il 21 settembre, dal Castello di Santa Severa, la puntata finale racconterà la conclusione del percorso dell’Academy, mostrerà il backstage inedito e accompagnerà il pubblico fino all’incoronazione di Miss Italia 2026.