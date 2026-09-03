Stefano De Martino tra Affari Tuoi e Sanremo: “La pressione deve diventare ambizione”

Da Affari Tuoi a Sanremo, per Stefano De Martino quella che sta per iniziare è la stagione della consacrazione come volto di punta dell’intrattenimento della Rai. Il conduttore napoletano ha passato l’intera estate a lavorare su due fronti, per arrivare preparato a questo doppio appuntamento.

“Sì è un bell’impegno, nel senso che ho una settimana molto fitta però grazie al trasferimento dello studio a Milano durante la settimana è molto più semplice perché faccio studio-ufficio qui e quindi nei momenti in cui non registro mi dedico a Sanremo“, ha detto De Martino incontrando i giornalisti proprio nel nuovo studio milanese. In questa fase il neo direttore artistico si sta dedicando soprattutto all’ascolto delle canzoni per la selezione delle 24 che saranno in gara (23 big e il vincitore di Sanremo Giovani, ndr). “Credo di aver ascoltato già oltre un centinaio di canzoni. Non ho un numero preciso perché le cartelle sono tutte diverse e non ho un’unica piattaforma dove le raccolgo al momento”, ha aggiunto.

“Se sento la pressione di una stagione impegnativa? Credo che accompagni un po’ tutti i lavori, tutti abbiamo una performance, abbiamo un obiettivo per ogni stagione. L’importante è far diventare quella pressione in un’ambizione sempre a fare meglio”, ha dichiarato ancora il conduttore.

De Martino: “Reunion dei Maneskin? Non c’è una conferma”

C’è grande attesa per la possibile reunion dei Maneskin, ma per il momento De Martino non si sbilancia. “Non c’è una conferma, non so se effettivamente si riuniranno. So che ci stanno lavorando e so che se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston. Credo sia un palco molto importante per loro, quello giusto per ripartire. Appena avremo la certezza sarò io a comunicarlo”, ha spiegato.

I possibili ospiti a Sanremo 2027

“Per quanto riguarda gli altri ospiti, anche quelli internazionali, ho sentito tanti nomi ma anche qui non c’è ancora nulla di confermato. Ci sono alcuni nomi veri, altri meno. A volte le idee nascono anche dagli spoiler”, si è limitato a dire. Discorso analogo per la possibile presenza di Vasco Rossi, anche in questo caso nessun annuncio e nessuna conferma. “La porta è aperta per tutti, siamo al 3 settembre ed è come andare a pesca di idee. E di idee ce ne sono tante, che devono però conciliare con le esigenze degli ospiti stessi e di tutta la settimana di Sanremo. Ma al momento non c’è ancora nulla di fatto”, ha dichiarato De Martino. Tornando ai Maneskin, ancora De Martino ha sottolineato che “sarebbe anche molto emozionante per il pubblico che li ha tenuti a battesimo prima del loro debutto internazionale”.

La nuova stagione di Affari Tuoi

Il conduttore è per ora concentrato sulla nuova stagione di Affari Tuoi, il game show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), nell’access prime time di Rai 1 torna da domenica 6 settembre tutti i giorni. Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi. “La vera novità è questo bellissimo studio, nuovo di zecca, che si presta sicuramente all’ampliamento del programma, che è quello che vorremmo portare avanti. Insomma è un nuovo inizio per noi, siamo molto contenti di cominciare”, ha raccontato De Martino.

Herbert Ballerina e Stefano De Martino, Ancona, 3 luglio 2026 (Foto: Stefano Colarieti/LaPresse)

Tra le novità di questa edizione ci sarà, al posto di Gennarino, una nuova mascotte. “Gennarino ha lasciato il posto al nipote Tommasino, i cani in tv – ha sorriso De Martino – sono come i notai, si lasciano il posto tra loro”. E proprio alla nuova mascotte sarà dedicato uno dei venti pacchi in gioco. Nel corso della stagione ci saranno, inoltre, tante sorprese, anche con appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.

“Abbiamo trovato uno studio adeguato qui a Milano, perché la Rai ci crede tantissimo”, ha dichiarato anche Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time che, a proposito della questione dell’orario di chiusura per l’inizio della prima serata, ha detto: “Andremo in continuità con lo scorso anno, poi man mano vedremo come si articola la stagione. Il problema non è tanto quanto partiamo ma quando mandiamo a dormire degli spettatori, ci vuole rispetto ma non dipende solo da Affari Tuoi. Anzi già lo scorso anno avevamo corretto il tiro chiudendo 15 minuti prima del nostro competitor”.